На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать сигареты и алкоголь без акциза.

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Незаконную продукцию местный житель перевозил в автомобиле.

Вчера полиция остановила подозрительный автомобиль на территории Металлургического района, для проверки документов.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в кузове автомобиля почти 400 литров алкогольной продукции и еще 1000 пачек сигарет.

Изъятый товар направили на экспертизу, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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