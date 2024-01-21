На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
Незаконную продукцию местный житель перевозил в автомобиле.
Вчера полиция остановила подозрительный автомобиль на территории Металлургического района, для проверки документов.
Во время осмотра правоохранители обнаружили в кузове автомобиля почти 400 литров алкогольной продукции и еще 1000 пачек сигарет.
Изъятый товар направили на экспертизу, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).
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