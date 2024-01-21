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На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Сегодня 14:32
просмотров

В городе Кривой Рог задержан 46-летний мужчина, который хотел продавать сигареты и алкоголь без акциза.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Незаконную продукцию местный житель перевозил в автомобиле.

Вчера полиция остановила подозрительный автомобиль на территории Металлургического района, для проверки документов.

Во время осмотра правоохранители обнаружили в кузове автомобиля почти 400 литров алкогольной продукции и еще 1000 пачек сигарет.

Изъятый товар направили на экспертизу, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарокРусский

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