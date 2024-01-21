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  • На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Сьогодні 14:32
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У місті Кривий Ріг затримали 46-річного чоловіка, який хотів продавати цигарки та алкоголь без акцизу.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Незаконну продукцію місцевий мешканець перевозив в автомобілі.

Вчора поліція зупинила підозріле авто на території Металургійного району, для перевірки документів.

Під час огляду правоохоронці виявили в кузові автомобіля майже 400 літрів алкогольної продукції та ще й 1000 пачок цигарок.

Вилучений товар направили на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарокУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарокРусский

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