На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.
Незаконну продукцію місцевий мешканець перевозив в автомобілі.
Вчора поліція зупинила підозріле авто на території Металургійного району, для перевірки документів.
Під час огляду правоохоронці виявили в кузові автомобіля майже 400 літрів алкогольної продукції та ще й 1000 пачок цигарок.
Вилучений товар направили на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).
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Козенко Антон
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