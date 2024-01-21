На Дніпропетровщині чоловік планував продати майже 400 літрів алкоголю та 1000 пачок цигарок

У місті Кривий Ріг затримали 46-річного чоловіка, який хотів продавати цигарки та алкоголь без акцизу.

Про це повідомляє Поліція Дніпропетровської області.

Незаконну продукцію місцевий мешканець перевозив в автомобілі.

Вчора поліція зупинила підозріле авто на території Металургійного району, для перевірки документів.

Під час огляду правоохоронці виявили в кузові автомобіля майже 400 літрів алкогольної продукції та ще й 1000 пачок цигарок.

Вилучений товар направили на експертизу, відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: