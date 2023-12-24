На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
Владелица закрывала животное в сарае, почти не кормила и даже не давали воды. Об этом волонтерам рассказала неравнодушная женщина.
Хозяйка всем вокруг рассказывала, что собака вроде бы одичала, рвет кур и проявляет агрессию к окружающим.
Как выяснилось впоследствии, собаку с детства держали на палку и совсем не занимались ее воспитанием.
Волонтеры понемногу подкармливали животное, до этого оно могло не есть и не пить несколько дней подряд.
Сейчас собачку ищут новый дом и любящих хозяев.
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