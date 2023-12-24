На Днепропетровщине женщина закрывала в сарае и морила голодом собаку

В Подгородном Днепропетровской области женщина систематически издевалась над собакой.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Владелица закрывала животное в сарае, почти не кормила и даже не давали воды. Об этом волонтерам рассказала неравнодушная женщина.

Хозяйка всем вокруг рассказывала, что собака вроде бы одичала, рвет кур и проявляет агрессию к окружающим.

Как выяснилось впоследствии, собаку с детства держали на палку и совсем не занимались ее воспитанием.

Волонтеры понемногу подкармливали животное, до этого оно могло не есть и не пить несколько дней подряд.

Сейчас собачку ищут новый дом и любящих хозяев.

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