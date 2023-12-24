На Дніпропетровщині жінка закривала у сараї та морила голодом собаку

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
Власниця зачиняла тварину у сараї, майже не годувала та навіть не давали води. Про це волонтерам розповіла небайдужа жінка.
Господарка усім навколо розповідала, що собака начебто здичавіла, рве курей та проявляє агресію до оточуючих.
Як зʼясувалося згодом, собаку змалечку тримали на ціпку і зовсім не займалися її вихованням.
Волонтери потроху підгодовували тварину, до цього вона могла не їсти і не пити декілька днів поспіль.
Зараз песику шукають нову домівку і люблячих господарів.
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