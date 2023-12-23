Бізнесмен з Дніпра Вадим Єрмолаєв потрапив під санкції РНБО

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та інших осіб.

З указом можна ознайомитися на офіційному сайті Глави держави.

У список внесли також особи та компанії, які шкодять інтересам України. Серед причин може бути продовження ведення бізнесу у тимчасово окупованих містах, а також отримання російського і кіпріотського громадянства.

Під санкції потрапляють фермерські, рекреаційні та інші підприємства, які належать їм.

З повним списком обмежень, які застосували до осіб та компаній можна ознайомитися на офіційному сайті.

Вадим Єрмолаєв Голова ради корпорації “Алеф”. Корпорація брала участь у будівництві таких об’єктів, як «МОСТ-Сіті», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма» і інші.

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