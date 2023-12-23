Бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев попал под санкции СНБО

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против днепровского бизнесмена Вадима Ермолаева и других лиц.

С указом можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.

В список внесли также лица и компании, вредящие интересам Украины. Среди причин может быть продолжение ведения бизнеса во временно оккупированных городах, а также получение российского и киприотского гражданства.

Под санкции попадают фермерские, рекреационные и другие принадлежащие им предприятия.

С полным списком ограничений, применяемых к лицам и компаниям, можно ознакомиться на официальном сайте.

Вадим Ермолаев Председатель ради корпорации «Алеф». Корпорация принимала участие в строительстве таких объектов, как «МОСТ-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма» и другие.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: