Бизнесмен из Днепра Вадим Ермолаев попал под санкции СНБО

С указом можно ознакомиться на официальном сайте главы государства.
В список внесли также лица и компании, вредящие интересам Украины. Среди причин может быть продолжение ведения бизнеса во временно оккупированных городах, а также получение российского и киприотского гражданства.
Под санкции попадают фермерские, рекреационные и другие принадлежащие им предприятия.
С полным списком ограничений, применяемых к лицам и компаниям, можно ознакомиться на официальном сайте.
Вадим Ермолаев Председатель ради корпорации «Алеф». Корпорация принимала участие в строительстве таких объектов, как «МОСТ-Сити», Cascade Plaza, «Босфор», Enigma, «Призма» и другие.
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