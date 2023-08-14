На Днепропетровщине женщина потеряла ноги из-за мести бывшего

В ночь на 12 августа к медикам поступил вызов о взрыве в одной из квартир многоквартирного дома. Как оказалось позже, мужчина захотел отомстить своей бывшей жене, потому бросил ей в окно гранату.
Об этом рассказала медыка Лариса Быданцева.
В результате взрыва гранаты 27-летней женщине оторвало две ноги. Медики наложили турникеты, обезболили пострадавшую, приступили к инфузии растворов и срочно отправили в больницу с диагнозом взрывная политравма. У пациентки травматическая ампутация нижних конечностей на уровне средней трети голеней, а также ожоги всего тела и шок.
Этот случай также прокомментировали в Каменском райуправлении полиции. Правоохранители сообщили, что 24-летнего мужчину, бросившего гранату, задержали. Взрыв произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в центре города. Злоумышленнику объявили о подозрении в покушении на убийство и в незаконном обращении с оружием.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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