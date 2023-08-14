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На Дніпропетровщині жінка втратила ноги через помсту колишнього

Сьогодні 10:24
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У Кам'янському чоловік кинув гранату до квартири своєї ексдружини.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка втратила ноги через помсту колишнього

У ніч на 12 серпня до медиків надійшов виклик про вибух в одній із квартир багатоквартирного будинку. Як виявилося пізніше, чоловік захотів помститися своїй колишній дружині, тому кинув їй у вікно гранату. 

Про це розповіла медикиня Лариса Биданцева. 

Внаслідок вибуху гранати 27-річній жінці відірвало дві ноги. Медики наклали турнікети, знеболили постраждалу, розпочали інфузію розчинів та терміново відправили до лікарні з діагнозом вибухова політравма. У пацієнтки травматична ампутація нижніх кінцівок на рівні середньої третини гомілок, також опіки усього тіла та шок.

Цей випадок також прокоментували в Кам’янському райуправлінні поліції. Правохоронці повідомили, що 24-річного чоловіка, який кинув гранату, затримали. Вибух стався в одній із квартири п’ятиповерховому будинку в центрі міста. Зловмиснику оголосили про підозру в замаху на вбивство та в незаконному поводженні зі зброєю.

Наразі вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу. 

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