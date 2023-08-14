У Дніпрі замінували недобудовані станції метро та міськраду: що відомо

У Дніпрі у неділю до правоохоронних органів надійшло 3 повідомлення про замінування.
У них йшлося про вибухівку у Дніпровській міській раді, аеропорту, будівлі редакції одного зі ЗМІ, лікарнях, будівлі СБУ, військкоматах, районних судах, а також на всіх станціях метро – Покровська, Проспект Свободи, Заводська, Металургів, Метробудівників, Вокзальна, Театральна, Центральна, Музейна (останні три будуються).
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці перевірили кілька десятків об’єктів. На щастя, вибухових предметів не було знайдено.
Усі повідомлення виявилися хибними.
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