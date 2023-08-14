Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон Lotte

В Україну прямує антициклон Lotte, який з 14 серпня принесе суху сонячну погоду практично повсюди.
У більшості областей України, зокрема на Дніпропетровщині, максимальна температура повітря становитиме +27 +33 градуси.
Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.
Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся – забагато спеки не було цього літа, – написала вона.
За її словами, спека триматиметься у Дніпрі та області ще довго.
Читайте також:
Автор:
Днями у лісосмузі у Самарському районі міста виявили повішеним чоловіка.
Парасолька сьогодні, швидше за все, не знадобиться!
Російські окупанти продовжують тероризувати Нікополь Дніпропетровської області. У неділю, 13…
Процес декомунізації та дерусифікації в Україні, зокрема і Дніпрі, триває.…