Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон Lotte

Спека протримається ще довго.

В Україну прямує антициклон Lotte, який з 14 серпня принесе суху сонячну погоду практично повсюди.

У більшості областей України, зокрема на Дніпропетровщині, максимальна температура повітря становитиме +27 +33 градуси.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся – забагато спеки не було цього літа, – написала вона.

За її словами, спека триматиметься у Дніпрі та області ще довго.

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