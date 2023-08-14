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Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон Lotte

Сьогодні 06:45
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Спека протримається ще довго.

Новости Днепра про Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон Lotte

В Україну прямує антициклон Lotte, який з 14 серпня принесе суху сонячну погоду практично повсюди.

У більшості областей України, зокрема на Дніпропетровщині, максимальна температура повітря становитиме +27 +33 градуси.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Маковій відкриває спекотний тиждень в Україні. Все ж погодьтеся – забагато спеки не було цього літа, – написала вона.

За її словами, спека триматиметься у Дніпрі та області ще довго.

Новости Днепра про Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон Lotte

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Новости Днепра про Тиждень буде спекотним: на Дніпро суне антициклон LotteУкраїнська

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