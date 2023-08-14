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У Дніпрі у лісосмузі виявили повішеним дідуся: що відомо

Сьогодні 07:20
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Днями у лісосмузі у Самарському районі міста виявили повішеним чоловіка.

Новости Днепра про У Дніпрі у лісосмузі виявили повішеним дідуся: що відомо

Відомо, що йому було 67 років.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.

На місце події викликали поліцію.

За попередньою інформацією, пенсіонер покінчив життя самогубством.

Усі обставити встановлюють правоохоронці.

Фото 18+!!!

Новости Днепра про У Дніпрі у лісосмузі виявили повішеним дідуся: що відомо

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину: що кажуть у поліції. 

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Новости Днепра про У Дніпрі у лісосмузі виявили повішеним дідуся: що відомоУкраїнська

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