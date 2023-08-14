У Дніпрі у лісосмузі виявили повішеним дідуся: що відомо

Відомо, що йому було 67 років.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний. Війна”.
На місце події викликали поліцію.
За попередньою інформацією, пенсіонер покінчив життя самогубством.
Усі обставити встановлюють правоохоронці.
Фото 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину: що кажуть у поліції.
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