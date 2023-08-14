Кабмін дозволив виїзд за кордон військовозобов’язаним: кому саме

Кабінет Міністрів зняв обмеження на виїзд за кордон військовозобов'язаних, родичі яких загинули або зникли безвісти під час участі в АТО.

Відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України за ініціативи Мінветеранів внесено на засіданні Кабміну 11 серпня.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Військовозобов’язані громадяни, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України у період дії воєнного стану, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідні зміни внесли до Правил перетинання державного кордону, щоб уникнути несправедливого обмеження прав членів сімей осіб, які загинули (зникли безвісти) під час безпосередньої участі в АТО.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чоловіки в Україні зможуть відмовитися від мобілізації: у Раді зареєстрували відповідний законопроєкт.

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