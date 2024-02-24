На Днепропетровщине женщина похитила карту и несколько дней снимала с нее деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
В конце января в полицию обратился потерпевший, сообщивший о краже его банковской карты. Выяснилось, что исчез и листик с пин-кодом, который мужчина хранил вместе с картой, — говорится в сообщении полиции.
Полиция проверила камеры наблюдения и задержала 54-летнюю женщину.
Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.
Напоминаем, что не нужно записывать свой PIN-код на карте или рассказывать о своих личных данных незнакомым людям.
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