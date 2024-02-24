На Днепропетровщине женщина похитила карту и несколько дней снимала с нее деньги.

В Днепровском районе женщина похитила из сумки мужчину на автозаправке банковскую карту и в течение нескольких дней снимала с нее деньги.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

В конце января в полицию обратился потерпевший, сообщивший о краже его банковской карты. Выяснилось, что исчез и листик с пин-кодом, который мужчина хранил вместе с картой, — говорится в сообщении полиции.

Полиция проверила камеры наблюдения и задержала 54-летнюю женщину.

Следователи сообщили ей о подозрении по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ.

Напоминаем, что не нужно записывать свой PIN-код на карте или рассказывать о своих личных данных незнакомым людям.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: