В Днепропетровской области задержали подозреваемого в краже из дома

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Мужчина выломал окно и похитил ценные вещи, пока хозяева дома были на работе.
В результате розыскных мер полицейские разоблачили причастного к преступлению мужчину. Им оказался 35-летний местный житель, уже отбывавший наказание за совершение аналогичных преступлений, — говорится в сообщении.
Имущество было изъято у злоумышленника и передано законным владельцам.
Мужчине объявили подозрение в совершении кражи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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