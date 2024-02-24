В Днепропетровской области задержали подозреваемого в краже из дома

Полиция города Павлоград задержала подозреваемого за кражу из дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Мужчина выломал окно и похитил ценные вещи, пока хозяева дома были на работе.

В результате розыскных мер полицейские разоблачили причастного к преступлению мужчину. Им оказался 35-летний местный житель, уже отбывавший наказание за совершение аналогичных преступлений, — говорится в сообщении.

Имущество было изъято у злоумышленника и передано законным владельцам.

Мужчине объявили подозрение в совершении кражи, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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