На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї гроші

У Дніпровському районі жінка викрала із сумки чоловіка на автозаправці банківську картку та протягом декількох днів знімала з неї гроші.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Наприкінці січня до поліції звернувся потерпілий, який повідомив про крадіжку його банківської картки. З’ясувалося, що зник і листочок з пін-кодом, який чоловік зберігав разом з картою, – сказано у повідомленні поліції.

Поліція перевірила камери спостереження та затримала 54-річну жінку.

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.

Нагадуємо, що не треба не записувати свій PIN-код на картці чи розповідати про свої особисті дані незнайомим людям.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: