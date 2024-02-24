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  • На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї гроші

На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї гроші

Сьогодні 12:36
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У Дніпровському районі жінка викрала із сумки чоловіка на автозаправці банківську картку та протягом декількох днів знімала з неї гроші.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї гроші

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Наприкінці січня до поліції звернувся потерпілий, який повідомив про крадіжку його банківської картки. З’ясувалося, що зник і листочок з пін-кодом, який чоловік зберігав разом з картою, – сказано у повідомленні поліції.

Поліція перевірила камери спостереження та затримала 54-річну жінку. 

Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ. 

Нагадуємо, що не треба не записувати свій PIN-код на картці чи розповідати про свої особисті дані незнайомим людям. 

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї грошіУкраїнська Новости Днепра про На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї грошіРусский

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