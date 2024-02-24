На Дніпропетровщині жінка викрала картку та декілька днів знімала з неї гроші

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Наприкінці січня до поліції звернувся потерпілий, який повідомив про крадіжку його банківської картки. З’ясувалося, що зник і листочок з пін-кодом, який чоловік зберігав разом з картою, – сказано у повідомленні поліції.
Поліція перевірила камери спостереження та затримала 54-річну жінку.
Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) ККУ.
Нагадуємо, що не треба не записувати свій PIN-код на картці чи розповідати про свої особисті дані незнайомим людям.
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