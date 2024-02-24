В Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажку

Сегодня в Днепре спасатели завершили спасательно-поисковые работы на месте попадания в многоэтажку.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в соцсетях.

24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку, говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибли 96-летний мужчина и 57-летняя женщина.

Были травмированы семь человек, из которых 2 доставили в больницу.

Почти полностью разрушены два последних этажа дома.

Сегодня в городе объявлен траур по погибшим.

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