В Днепре завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в многоэтажку

Об этом сообщает ГСЧС Украины в соцсетях.
24 февраля в 08:00 спасатели завершили аварийно-спасательные работы на месте попадания в девятиэтажку, говорится в сообщении.
В результате вражеского удара погибли 96-летний мужчина и 57-летняя женщина.
Были травмированы семь человек, из которых 2 доставили в больницу.
Почти полностью разрушены два последних этажа дома.
Сегодня в городе объявлен траур по погибшим.
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