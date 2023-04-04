На Днепропетровщине закопали Новоалександровский кромлех: зачем

По словам Лидии Голубчик, директора областного центра охраны историко-культурных ценностей, это сделали для его сохранения в условиях военного положения.
Об этом пишет «Суспільне».
По ее словам, памятник подали в госреестр.
Учетная документация разработана. Пока мы проходим процедуру взаимопониманий и уточнений с Министерством культуры. Думаю, что в этом году приказ о включении кромлеха в реестр выйдет, – сказала Лидия Голубчик.
Напомним, в 2021 году археологи приступили к раскопкам кургана, которому более 5 тысяч лет. Под землей нашли около 50 каменных глыб. Тогда стал вопрос о защите кромлеха от погодных условий, однако для этого нужно было изменить документацию: снять с госучета курган и зарегистрировать кромлех.
Ранее мы писали, что днепровский Стоунхендж хотят превратить в современный сквер.
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