На Днепропетровщине загорелся комбайн: сгорели 3 тонны семечек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Сообщение о возгорании комбайна поступило вчера, около 16 часов.
На месте было установлено, что горит комбайн John Deer.
По предварительным данным, пожар возник в моторном отсеке. Огнем повреждено 3 тонны семян подсолнечника.
Водитель в результате пожара не пострадал. Возгорание было локализовано за полтора часа.
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