На Днепропетровщине загорелся комбайн: сгорели 3 тонны семечек

Водитель в результате пожара не пострадал. Возгорание было локализовано за полтора часа.

По предварительным данным, пожар возник в моторном отсеке. Огнем повреждено 3 тонны семян подсолнечника.

На месте было установлено, что горит комбайн John Deer.

Сообщение о возгорании комбайна поступило вчера, около 16 часов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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