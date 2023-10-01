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На Днепропетровщине загорелся комбайн: сгорели 3 тонны семечек

Сегодня 13:08
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В Синельниковском районе Днепропетровской области загорелся комбайн.

Новости Днепра про На Днепропетровщине загорелся комбайн: сгорели 3 тонны семечек

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о возгорании комбайна поступило вчера, около 16 часов.

На месте было установлено, что горит комбайн John Deer.

По предварительным данным, пожар возник в моторном отсеке. Огнем повреждено 3 тонны семян подсолнечника.

Водитель в результате пожара не пострадал. Возгорание было локализовано за полтора часа.

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