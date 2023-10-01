Солист Днепровского театра оперы и балета Самвел Адамян сделал клетку на балконе для кота

Мужчина записал видео для соцсети ТикТок, где жалуется на хейтеров из-за клетки для кота.
Певец говорит, что на него постоянно пишут жалобы и требуют снести клетку.
Бывший участник МастерШеф напомнил, что в Днепре кошек признали частью экосистемы города как естественных дератизаторі грызунов.
Видео наполнено шутками и упоминаниями мэра Днепра и его коте Байдене.
На свою страницу Facebook видео репостнул и Геннадий Корбан.
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Козенко Антон
Автор:
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