Солист Днепровского театра оперы и балета Самвел Адамян сделал клетку на балконе для кота

Известный блоггер и певец Днепровского театра оперы и балета сделал клетку на балконе для своего кота Тамасика.

Мужчина записал видео для соцсети ТикТок, где жалуется на хейтеров из-за клетки для кота.

Певец говорит, что на него постоянно пишут жалобы и требуют снести клетку.

Бывший участник МастерШеф напомнил, что в Днепре кошек признали частью экосистемы города как естественных дератизаторі грызунов.

Видео наполнено шутками и упоминаниями мэра Днепра и его коте Байдене.

На свою страницу Facebook видео репостнул и Геннадий Корбан.

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