У местного любимца нашлась хозяйка: аист из Днепропетровщины вернется домой

Невероятная развязка истории с птицей, которая покорила сердца жителей небольшой деревни.

Недавно мы писали об аисте, который веселил людей на школьном празднике в селе Миролюбовка Новомосковского района.

У птицы нашлась хозяйка, которая очень за него переживала. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Областной».

С журналистами связалась его «хозяйка» Юлия и рассказала, что эта птица выросла у нее дома — в селе Мирнополье Одесской области.

Женщина считала, что аист полетел в теплые края и очень переживала за своего любимца.

Кстати птицу зовут «Везунчик» и ему действительно удалось вернуться домой и найти своего хозяина после «бегства».

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