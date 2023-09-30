У местного любимца нашлась хозяйка: аист из Днепропетровщины вернется домой

Недавно мы писали об аисте, который веселил людей на школьном празднике в селе Миролюбовка Новомосковского района.
У птицы нашлась хозяйка, которая очень за него переживала. Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Областной».
С журналистами связалась его «хозяйка» Юлия и рассказала, что эта птица выросла у нее дома — в селе Мирнополье Одесской области.
Женщина считала, что аист полетел в теплые края и очень переживала за своего любимца.
Кстати птицу зовут «Везунчик» и ему действительно удалось вернуться домой и найти своего хозяина после «бегства».
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Козенко Антон
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