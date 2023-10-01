На Дніпропетровщині зайнявся комбайн: згоріли 3 тони насіння

У Синельниковському районі Дніпропетровської області загорівся комбайн.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про займання комбайна надійшло вчора, близько 16 години.

На місці було з’ясовано, що горить комбайн John Deer.

За попередніми даними, пожежа виникла в моторному відсіку. Вогнем пошкоджено 3 тони насіння соняшника.

Водій внаслідок пожежі не постраждав. Займання було локалізовано за півтори години.

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