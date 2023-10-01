Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині зайнявся комбайн: згоріли 3 тони насіння

Сьогодні 13:08
просмотров

У Синельниковському районі Дніпропетровської області загорівся комбайн.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зайнявся комбайн: згоріли 3 тони насіння

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Повідомлення про займання комбайна надійшло вчора, близько 16 години.

На місці було з’ясовано, що горить комбайн John Deer.

За попередніми даними, пожежа виникла в моторному відсіку. Вогнем пошкоджено 3 тони насіння соняшника.

Водій внаслідок пожежі не постраждав. Займання було локалізовано за півтори години.

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині зайнявся комбайн: згоріли 3 тони насінняУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста
Новини Дніпра
Сьогодні 11:22
Смертельне ДТП на Амурському мості: водій Renault збив мотоцикліста

Учора вранці на Амурському мості сталося смертельне ДТП.

У Дніпрі соліст театру показав імпровізований балкон для кота у центрі міста
Новини Дніпра
Сьогодні 10:06
У Дніпрі соліст театру показав імпровізований балкон для кота у центрі міста

Відомий блогер та співак Дніпровського театру опери та балету зробив…

Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 09:08
Вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками – Лисак

Сьогодні вночі ворог атакував громади Дніпропетровщини.

У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б’є по склу
Новини Дніпра
Вчора 22:27
У Дніпрі на Європейській площі жінка штурмує McDonald’s та б’є по склу

Зараз у самому центрі міста жінка вимагає щось у працівників McDonald’s.

Наверх