На Дніпропетровщині зайнявся комбайн: згоріли 3 тони насіння

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Повідомлення про займання комбайна надійшло вчора, близько 16 години.
На місці було з’ясовано, що горить комбайн John Deer.
За попередніми даними, пожежа виникла в моторному відсіку. Вогнем пошкоджено 3 тони насіння соняшника.
Водій внаслідок пожежі не постраждав. Займання було локалізовано за півтори години.
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