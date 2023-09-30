На Днепропетровщине силы ПВО сбили вражеский БПЛА «Орлан-10»

Об этом сообщает глава ДОР Николай Лукашук.
Спасибо защитникам и защитницам неба из ПвК «Восток»! Лучшие, — сообщает глава ДОР.
Враг за день пять раз обстреливал Никопольский район из артиллерии. За день было произведено полтора десятка выстрелов.
Под ударом находились Марганецкая община и город Никополь.
Пострадавших и погибших нет.
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