На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами

Так, водитель в нетрезвом виде показал полицейским свое водительское удостоверение неизвестного происхождения. На документе значилось, что оно выдано в 2019 году незаконно созданным на территории Украины органом ГИБДД Крыма.
Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.
Инспекторы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия и изъятия указанного документа.
Стоит отметить, что мужчина согласился пройти в больнице проверку на наличие алкоголя в организме. Результаты будут известны в течение 10 дней.
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