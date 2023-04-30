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На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами

Сегодня 13:03
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В субботу, 29 апреля, на одном из блокпостов в Днепропетровской области патрульные остановили автомобиль Volkswagen, за рулем которого сидел пьяный мужчина. Его водительские права вызвали подозрение у правоохранителей.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами

Так, водитель в нетрезвом виде показал полицейским свое водительское удостоверение неизвестного происхождения. На документе значилось, что оно выдано в 2019 году незаконно созданным на территории Украины органом ГИБДД Крыма.

Об этом информирует пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

Инспекторы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств происшествия и изъятия указанного документа.

Стоит отметить, что мужчина согласился пройти в больнице проверку на наличие алкоголя в организме. Результаты будут известны в течение 10 дней.

Новости Днепра про На Днепропетровщине задержали пьяного водителя с российскими правами

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