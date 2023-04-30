На Дніпропетровщині затримала п’яного водія з російськими правами
На Дніпропетровщині затримала п’яного водія з російськими правами
Сьогодні 13:03
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У суботу, 29 квітня, на одному із блокпостів у Дніпропетровській області патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів п'яний чоловік. Його водійські права викликали підозру в правоохоронців.
Так, водій у нетверезому вигляді показав поліцейським своє водійське посвідчення невідомого походження. На документі значилося, що воно видане у 2019 році незаконно створеним на території України органом ГІБДД Криму.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.
Інспектори одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події та вилучення вказанного документу.
Варто зазначити, що чоловік погодився пройти в лікарні перевірку на наявність алкоголю в організмі. Результати будуть відомі протягом 10 днів.
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