На Дніпропетровщині затримала п’яного водія з російськими правами

У суботу, 29 квітня, на одному із блокпостів у Дніпропетровській області патрульні зупинили автомобіль Volkswagen, за кермом якого сидів п'яний чоловік. Його водійські права викликали підозру в правоохоронців.

Так, водій у нетверезому вигляді показав поліцейським своє водійське посвідчення невідомого походження. На документі значилося, що воно видане у 2019 році незаконно створеним на території України органом ГІБДД Криму.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Дніпропетровської області.

Інспектори одразу викликали на місце події слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин події та вилучення вказанного документу.

Варто зазначити, що чоловік погодився пройти в лікарні перевірку на наявність алкоголю в організмі. Результати будуть відомі протягом 10 днів.

Українська Русский

Автор: