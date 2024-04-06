На Днепропетровщине изъяли алкоголь и сигареты более чем на 360 тысяч гривен

Полицейские Каменского района изъяли алкоголь и сигареты более чем на 360 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

За март правоохранители задокументировали 71 нарушение правил торговли алкогольными и табачными изделиями. Среди них 8 фактов — продажа сигарет и алкоголя несовершеннолетним. На правонарушителей составлены административные протоколы по статьям 156, 164, 164-5 КУоАП, — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 6 тысяч табачных изделий, электронных устройств для курения, жидкости и картриджей к электронным устройствам и более 500 л. незарегистрированного алкоголя.

Полиция также напоминает, что если вам известно о точках незаконной продажи подакцизных товаров, можно обратиться в Телеграмм-бот.

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