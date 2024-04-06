На Дніпропетровщині вилучили алкоголь та цигарки на понад 360 тисяч гривень

Поліцейські Кам’янського району вилучили алкоголь та цигарки на понад 360 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

За березень правоохоронці задокументували 71 порушення правил торгівлі алкогольними та тютюновими виробами. Серед них 8 фактів – продаж цигарок та алкоголю неповнолітнім. На правопорушників складені адміністративні протоколи за статтями 156, 164, 164-5 КУпАП, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці загалом вилучили з незаконного обігу майже 6 тисяч тютюнових виробів, електронних пристроїв для куріння, рідини та картриджів до електронних пристроїв та понад 500 л. незареєстрованого алкоголю.

Поліція також нагадує, що якщо вам відомо про точки незаконного продажу підакцизних товарів, можна звернутися до Телеграм-бота.

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