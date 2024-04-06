Вдарив ножем у груди: На Дніпропетровщині затримали 50-річного чоловіка

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.
За попередньою інформацією, під час конфлікту підозрюваний спричинив смертельне ножове поранення потерпілому.
Тепер фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.
4 квітня близько 17:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення в одній із квартир тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 35-річний власник оселі. Як з’ясували поліцейські, додому до потерпілого прийшов знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість завдав удар ножем у груди приятеля. Після скоєного злочину втік. Потерпілий доповз до вікна та попросив про допомогу у перехожих, але до приїзду швидкої помер, — йдеться у повідомленні поліції.
Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину менш ніж за годину. Ним виявився 50-річний, раніше судимий місцевий мешканець.
Затриманому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та залишили під вартою.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі піймали "різника", який вбив чоловіка та кинув його…
У Дніпрі чоловік ледь не вбив ексдружину через ревнощі.
Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.
Житель Дніпра вбив свого сусіда, з яким разом орендував квартиру.