Вдарив ножем у груди: На Дніпропетровщині затримали 50-річного чоловіка

У місті Кам'янське Дніпропетровської області затримали 50-річного нападника.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП.

За попередньою інформацією, під час конфлікту підозрюваний спричинив смертельне ножове поранення потерпілому.

Тепер фігуранту справи загрожує до 15 років позбавлення волі.

4 квітня близько 17:20 до поліції надійшло повідомлення про виявлення в одній із квартир тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті. Загиблим виявився 35-річний власник оселі. Як з’ясували поліцейські, додому до потерпілого прийшов знайомий. Між чоловіками виникла сварка, під час якої гість завдав удар ножем у груди приятеля. Після скоєного злочину втік. Потерпілий доповз до вікна та попросив про допомогу у перехожих, але до приїзду швидкої помер, — йдеться у повідомленні поліції.

Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину менш ніж за годину. Ним виявився 50-річний, раніше судимий місцевий мешканець.

Затриманому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства та залишили під вартою.

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