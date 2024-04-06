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Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники

Сьогодні 08:28
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Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

Новости Днепра про Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вночі оборонці неба знищили над областю 3 ворожі безпілотники – у Дніпровському та Криворізькому районах, — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Також агресора двічі обстрілював місто Нікополь з артилерії.

Обстріли пошкодили бібліотеку, житло для переселенців, торгівельний центр та спортивний клуб.

Понівечені 16 приватних будинків, господарські споруди, зачепило лінію електропередач.

Вчора ми повідомляли про те, що у Дніпрі знову діють обмеження на споживання електроенергії.

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