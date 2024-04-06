Ночью над Днепропетровщиной сбили 3 вражеских беспилотника

Сегодня ночью защитники неба уничтожили 3 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Ночью защитники неба уничтожили над областью 3 вражеских беспилотника — в Днепровском и Криворожском районах, — говорится в сообщении главы ОВА.

Также агрессора дважды обстреливал город Никополь из артиллерии.

Обстрелы повредили библиотеку, жилье для переселенцев, торговый центр и спортивный клуб.

Изуродованы 16 частных домов, хозяйственные постройки, задело линию электропередач.

Вчера мы сообщали о том, что в Днепре снова действуют ограничения на потребление электроэнергии.

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