Ночью над Днепропетровщиной сбили 3 вражеских беспилотника

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ночью защитники неба уничтожили над областью 3 вражеских беспилотника — в Днепровском и Криворожском районах, — говорится в сообщении главы ОВА.
Также агрессора дважды обстреливал город Никополь из артиллерии.
Обстрелы повредили библиотеку, жилье для переселенцев, торговый центр и спортивный клуб.
Изуродованы 16 частных домов, хозяйственные постройки, задело линию электропередач.
Вчера мы сообщали о том, что в Днепре снова действуют ограничения на потребление электроэнергии.
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