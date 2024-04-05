“Вода може змити хату”: у Дніпрі розгорілися сусідські війни через ставок, який викопали на городі

Дніпряни сваряться з сусідом через ставок на городі.

У балці на вулиці Призаводській в Шевченківському районі один із жителів викопав ставок, де розводить рибу. Це не подобається сусідам, які стверджують, що через водойму вони втратили спокій, йдеться у сюжеті “Дніпро TV”.

Пані Наталя, яка живе поруч зі ставком, каже, що через водойму в неї з’явилися шпарини в будинку. Жінка боїться, що вода піде далі та змиє її город. Крім цього, сусід обрізав гілки горіха, які звисали над огорожею.

Йому вони мішають, заважають. Ми не можемо знайти мову, – сказала вона.

Власниця ставка Світлана каже, що болото на цій ділянці було завжди, а ставок викопали, аби розводити для себе рибу. Вона каже, що поруч є проточне джерело, яке до цього нікому не заважало, тому й водойма не має хвилювати сусідів.

Світлана стверджує, що з сусідами намагалися помиритися, але ті не хочу діалогу, а ще й скидають каналізацію в їхній ставок.

Хотіли звести каркас, хотіли зробити огорожу, й укріпити берег, але нам не дозволили зробити огорожу. Їхня каналізація тече в нашу воду, – зазначила Світлана.

Фахівці органів контролю кажуть, що звернулися до архітектурної будінспекції, аби ті дослідили цю ситуацію.

Насправді є будівельні норми, за якими можна будувати приватні рекреаційні зони у себе на земельних ділянках, але це має відбуватися за правилами. Адвокати радять людям провести експертизу, а потім звертатися до суду, бо сварками цю проблему вирішити не вдасться.

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