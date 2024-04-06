У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
На місці рятувальники з’ясували, що горить квартира на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.
Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку вивели на свіже повітря 7 людей, з них 3 дитини. Внаслідок пожежі постраждала дитина, 2021 року народження, госпіталізована працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, — йдеться у повідомленні рятувальників.
Вогонь вдалося локалізувати за годину.
Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні, з’ївши цукерки з наркотичними речовинами.
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