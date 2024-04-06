Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей

У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей

Сьогодні 11:56
просмотров

Сьогодні у Дніпрі сталася пожежа на вулиці Савкіна Новокодацького району міста.

Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітей

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місці рятувальники з’ясували, що горить квартира на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку.

Під час ліквідації займання співробітники Служби порятунку вивели на свіже повітря 7 людей, з них 3 дитини. Внаслідок пожежі постраждала дитина, 2021 року народження, госпіталізована працівниками екстреної медичної допомоги до лікарні, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння, — йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь вдалося локалізувати за годину. 

Нещодавно ми повідомляли про те, що у Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні, з’ївши цукерки з наркотичними речовинами.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітейУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі під час ліквідації пожежі в квартирі врятували 7 людей, з них 3 дітейРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі Skoda зіткнулася з каретою швидкої допомоги: є постраждалі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:25
    У Дніпрі Skoda зіткнулася з каретою швидкої допомоги: є постраждалі

    У Дніпрі серйозна ДТП сталася у Самарському районі міста.

    Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:28
    Вночі над Дніпропетровщиною збили 3 ворожі безпілотники

    Сьогодні вночі оборонці неба знищили 3 ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

    “Вода може змити хату”: у Дніпрі розгорілися сусідські війни через ставок, який викопали на городі
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    “Вода може змити хату”: у Дніпрі розгорілися сусідські війни через ставок, який викопали на городі

    Дніпряни сваряться з сусідом через ставок на городі.

    Жителі Дніпра 7 годин не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку
    Новини Дніпра
    Вчора 20:44
    Жителі Дніпра 7 годин не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку

    ПриватБанк піде на технічну паузу.

    Наверх