В Днепре во время ликвидации пожара в квартире спасли 7 человек, из них 3 детей

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На месте спасатели выяснили, что горит квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.
Во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения вывели на свежий воздух 7 человек, из них 3 ребенка. В результате пожара пострадал ребенок, 2021 года рождения, госпитализированный работниками экстренной медицинской помощи в больницу, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, — говорится в сообщении спасателей.
Огонь удалось локализовать через час.
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