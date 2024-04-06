В Днепре во время ликвидации пожара в квартире спасли 7 человек, из них 3 детей

Сегодня в Днепре произошел пожар на улице Савкина Новокодацкого района города.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На месте спасатели выяснили, что горит квартира на третьем этаже девятиэтажного жилого дома.

Во время ликвидации возгорания сотрудники Службы спасения вывели на свежий воздух 7 человек, из них 3 ребенка. В результате пожара пострадал ребенок, 2021 года рождения, госпитализированный работниками экстренной медицинской помощи в больницу, с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения, — говорится в сообщении спасателей.

Огонь удалось локализовать через час.

Недавно мы сообщали о том, что в Киеве за неделю трое детей попали в больницу, съев конфеты с наркотическими веществами.

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