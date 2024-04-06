У Дніпрі Skoda зіткнулася з каретою швидкої допомоги: є постраждалі

У Дніпрі серйозна ДТП сталася у Самарському районі міста.

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

На вулиці 20-річчя Перемоги зіткнулися автомобіль швидкої допомоги та легковик Skoda Fabia.

На місце одразу приїхали працівники патрульної поліції, де вже працювали спеціалісти зі швидкої допомоги.

Попередньо, 26-річний водій Skoda виїхав на зустрічну смугу і здійснив лобове зіткнення з автомобілем швидкої. Тілесні ушкодження отримала фельдшер швидкої та кермувальник Skoda, ногу якого затисло в авто, – сказано у повідомленні.

Працівники ДСНС деблокували обох постраждалих, їх також ушпиталили до лікарні.

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