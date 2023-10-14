На Днепропетровщине из грузовика из-за ДТП вылилось 500 литров горючего

Серьезное ДТП произошло в пгт Покровское Синельниковского района.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и автомобиль перевернулся в сторону.

Из поврежденного топливного бака вылилось около 500 литров топлива на проезжую часть.

Спасатели промыли проезжую часть, чтобы предотвратить аварийные ситуации.

В результате аварии погибших и травмированных нет.

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