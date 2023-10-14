На Днепропетровщине из грузовика из-за ДТП вылилось 500 литров горючего

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Водитель грузовика Mercedes-Benz не справился с управлением и автомобиль перевернулся в сторону.
Из поврежденного топливного бака вылилось около 500 литров топлива на проезжую часть.
Спасатели промыли проезжую часть, чтобы предотвратить аварийные ситуации.
В результате аварии погибших и травмированных нет.
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