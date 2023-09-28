На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млн

Как сообщили в Специализированной прокуратуре Восточного региона, шесть военнослужащих ВСУ и трое гражданских воровали горючее. По данным следствия, в течение августа – октября 2022 года они украли 54 тонн дизтоплива, стоимостью 2,8 млн грн.
Как выяснили правоохранители, офицер отдела логистики одной из воинских частей присоединил к схеме шестерых военнослужащих ВСУ и трех гражданских.
Подрабатывая документы, мошенники получали топливо, которое выдавалось для нужд обороны, и использовали его по собственному усмотрению.
«Таким образом, в течение августа — октября 2022 года преступники завладели 54 тоннами горючего стоимостью 2 800 000 грн», — говорится в сообщении.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении девяти участников организованной группы, шестеро из которых действуют военнослужащие. Им инкриминируется использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной группой.
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