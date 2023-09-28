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  • На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млн

На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млн

Сегодня 20:07
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Офицер отдела логистики одной из воинских частей воровал горючее.

Новости Днепра про На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млн

Как сообщили в Специализированной прокуратуре Восточного региона, шесть военнослужащих ВСУ и трое гражданских воровали горючее. По данным следствия, в течение августа – октября 2022 года они украли 54 тонн дизтоплива, стоимостью 2,8 млн грн.

Как выяснили правоохранители, офицер отдела логистики одной из воинских частей присоединил к схеме шестерых военнослужащих ВСУ и трех гражданских.

Подрабатывая документы, мошенники получали топливо, которое выдавалось для нужд обороны, и использовали его по собственному усмотрению.

«Таким образом, в течение августа — октября 2022 года преступники завладели 54 тоннами горючего стоимостью 2 800 000 грн», — говорится в сообщении.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении девяти участников организованной группы, шестеро из которых действуют военнослужащие. Им инкриминируется использование поддельных документов и мошенничество, совершенное организованной группой.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млнУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине военные украли топливо, которое выдавалось для нужд обороны, на 2,8 млнРусский

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