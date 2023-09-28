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На Дніпропетровщині військові вкрали пального, яке видавалося для потреб оборони, на 2,8 млн

Сьогодні 20:07
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Офіцер відділу логістики однієї із військових частин крав пальне.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині військові вкрали пального, яке видавалося для потреб оборони, на 2,8 млн

Як повідомили в Спеціалізованій прокуратурі Східного регіону, шестеро військовослужбовців ЗСУ та троє цивільних крали пальне. За даними слідства, упродовж серпня – жовтня 2022 року вони поцупили 54 тонн пального, вартістю 2,8 млн грн.

Як з’ясували правоохоронці, офіцер відділу логістики однієї з військових части долучив до схеми шістьох військовослужбовців ЗСУ та трьох цивільних.

Підробляючи документи, шахраї отримували паливо, що видавалось для потреб оборони, та використовували його за власним розсудом.

“Таким чином протягом серпня – жовтня 2022 року злочинці заволоділи 54 тонами пального вартістю 2 800 000 грн”, – йдеться в повідомленні.

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно дев’яти учасників організованої групи, шестеро з яких чинні військовослужбовці. Їм інкриміновано використання підроблених документів та шахрайство, вчинене організованою групою.

 

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