На Днепропетровщине в результате вражеских атак пострадала женщина, есть разрушение

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
«Начну с хорошей новости: вчера поздно вечером подразделениями воздушного командования «Восток» было сбито над Днепропетровщиной 8 ракет. 7 из них летели в направлении Днепра. Как всегда, наши защитники неба – самые лучшие.
Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра, пробили крышу и дошли до 3 этажа. На месте обнаружена боевая часть ракеты, которую вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для дальнейшего уничтожения.
Пострадала молодая женщина 1991 года рождения, она в больнице. Предварительно известно, что у нее травма головы и позвоночника.
В здании повреждена крыша и перекрытия между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать», — говорится в сообщении.
Также сообщается, об артобстрелах оккупантов. В частности, вражеской атаке ночью подвергся Никополь.
В результате обстрела сгорел частный дом, еще 4 повреждены. Задета хозяйственная постройка и электросети. Обошлось без пострадавших.
Неспокойно было и в Марганецкой громаде. Люди невредимы, детали уточняются.
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