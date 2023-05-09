На Днепропетровщине в результате вражеских атак пострадала женщина, есть разрушение

В результате атаки врага на Днепропетровщину поврежден дом, женщина получила травмы.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

«Начну с хорошей новости: вчера поздно вечером подразделениями воздушного командования «Восток» было сбито над Днепропетровщиной 8 ракет. 7 из них летели в направлении Днепра. Как всегда, наши защитники неба – самые лучшие.

Обломки ракеты упали на четырехэтажку в центре Днепра, пробили крышу и дошли до 3 этажа. На месте обнаружена боевая часть ракеты, которую вывезли спасатели и взрывотехники из полиции для дальнейшего уничтожения.

Пострадала молодая женщина 1991 года рождения, она в больнице. Предварительно известно, что у нее травма головы и позвоночника.

В здании повреждена крыша и перекрытия между квартирами на 3 и 4 этажах. Около 40 человек пришлось эвакуировать», — говорится в сообщении.