Ракетный удар на 9 мая: оккупанты выпустили 25 ракет, почти все цели были сбиты

«Около 22.00 8 мая из носителей в Черном море противник выпустил восемь крылатых ракет «Калибр», направившихся на восточные регионы страны. Все восемь целей уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Восток», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Также сообщается, что ближе к 04.00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Центр» уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна — в зоне ответственности воздушного командования «Юг». Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.
В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет Калибр и Х-101/Х-555, 23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.
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