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Планируйте маршрут: сегодня некоторые трамваи изменят движение

Сегодня 07:15
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9 мая 2023 года трамваи №6 и №9 не будут курсировать с 11:00 до 14:00.

Новости Днепра про Планируйте маршрут: сегодня некоторые трамваи изменят движение

Изменения связаны с ремонтом путей по Амурскому мосту.
 
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

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