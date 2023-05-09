На Дніпропетровщині внаслідок ворожих атак постраждала жінка, є руйнування

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“Почну з хорошої новини: вчора пізно ввечері підрозділами повітряного командування “Схід” було збито над Дніпропетровщиною 8 ракет. 7 з них летіли у напрямку Дніпра. Як завжди, наші захисники неба – найкращі.
Уламки ракети впали на чотириповерхівку у середмісті Дніпра, пробили дах і дійшли до 3 поверху. На місці виявлено бойову частину ракети. Її вивезли рятувальники та вибухотехніки з поліції для подальшого знищення.
Постраждала молода жінка 1991 року народження, вона в лікарні. Попередньо відомо, що в неї травма голови та хребта.
В будівлі пошкоджено дах і перекриття між квартирами на 3 й 4 поверхах. Близько 40 людей довелося евакуювати”, – йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, про артобстріли окупантів. Зокрема, ворожої атаки вночі зазнав Нікополь.
Внаслідок обстрілу згорів приватний будинок, ще 4 пошкоджено. Зачепило й господарську споруду та електромережі. Минулося без постраждалих.
Неспокійно було і в Марганецькій громаді. Люди неушкоджені, деталі уточнюються.
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