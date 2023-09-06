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На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

Сегодня 10:25
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В Павлоградском районе рядом с 24-летним мужчиной взорвалась канистра с бензином.

Новости Днепра про На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

Об этом рассказала врач Светлана Зайчикова.

Несчастный случай произошел 4 сентября в Павлоградском районе. Как сообщил диспетчеру заявитель, 24-летний мужчина получил ожоги туловища.

Приехав на вызов, фельдшеры увидели мужчину, нуждавшегося в помощи. Он рассказал, что занимался сварочными работами в гараже, а рядом с ним был бензин. Вероятно, искра попала в канистру с топливом, из-за чего та взорвалась.

В ходе осмотра пострадавшего выяснилось, что у него обожжено 75-80% кожи на туловище. Ожоги были 1-2-3 степени, а также присутствовали признаки развития ожогового и геморрагического шока.

Была оказана экстренная медицинская помощь (было проведено наркотическое обезболивание, инфузионная терапия, наложение против ожоговой повязки). Учитывая критическое состояние пациента, фельдшер пригласил анестезиологическую бригаду в помощь. Навстречу фельдшерской бригаде была направлена еще одна бригада, которая доставила пациента в ожоговый центр Днепра, — отметила Светлана.

Новости Днепра про На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

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