На Дніпропетровщині поруч з чоловіком вибухнула каністра з бензином

У Павлоградському районі поруч з 24-річним чоловіком вибухнула каністра з бензином.

Про це розповіла медик Світлана Зайчикова.

Нещасний випадок стався 4 вересня у Павлоградському районі. Як повідомив диспетчеру заявник, 24-річний чоловік отримав опіки тулуба.

Приїхавши на виклик, фельдшери побачили чоловіка, який потребував допомоги. Він розповів, що займався зварювальними роботами в гаражі, а поруч з ним був бензин. Ймовірно, іскра попала до каністри з паливом, через що та вибухнула.

Під час огляду постраждалого з’ясувалося, що в нього обпечено 75-80% шкіри на тулубі. Опіки були 1-2-3 ступенів, а також були присутні ознаки розвитку опікового та геморагічного шоку.

Була надана екстрена медична допомога (було проведено наркотичне знеболення, інфузійна терапія, накладенні проти опікові пов’язки). Враховуючі критичний стан пацієнта, фельдшер запросив анестезіологічну бригаду на допомогу. При оперативній підтримці заступника медичного директора Стрєлкіна Сергія Олексійовича, назустріч фельдшерській бригаді була направлена бригада гуманітарної місії «CADUS UKR», яка доставила пацієнта в опіковий центр м. Дніпро.

Читайте також:

Українська

Автор: