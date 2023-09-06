Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Дніпропетровщині поруч з чоловіком вибухнула каністра з бензином

Сьогодні 10:25
просмотров

У Павлоградському районі поруч з 24-річним чоловіком вибухнула каністра з бензином.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поруч з чоловіком вибухнула каністра з бензином

Про це розповіла медик Світлана Зайчикова. 

Нещасний випадок стався 4 вересня у Павлоградському районі. Як повідомив диспетчеру заявник, 24-річний чоловік отримав опіки тулуба. 

Приїхавши на виклик, фельдшери побачили чоловіка, який потребував допомоги. Він розповів, що займався зварювальними роботами в гаражі, а поруч з ним був бензин. Ймовірно, іскра попала до каністри з паливом, через що та вибухнула. 

Під час огляду постраждалого з’ясувалося, що в нього обпечено 75-80% шкіри на тулубі. Опіки були 1-2-3 ступенів, а також були присутні ознаки розвитку опікового та геморагічного шоку.

Була надана екстрена медична допомога (було проведено наркотичне знеболення, інфузійна терапія, накладенні проти опікові пов’язки). Враховуючі критичний стан пацієнта, фельдшер запросив анестезіологічну бригаду на допомогу. При оперативній підтримці заступника медичного директора Стрєлкіна Сергія Олексійовича, назустріч фельдшерській бригаді була направлена бригада гуманітарної місії «CADUS UKR», яка доставила пацієнта в опіковий центр м. Дніпро. 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поруч з чоловіком вибухнула каністра з бензином

Читайте також:

Новости Днепра про На Дніпропетровщині поруч з чоловіком вибухнула каністра з бензиномУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках: “Була пристойною, вихованою”
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
Подруга розповіла про 16-річну дівчину, яку жорстоко вбили у П’ятихатках: “Була пристойною, вихованою”

Учора, 5 вересня, близько 3:00 в П’ятихатках в районі вулиці…

У Нікополі мобільні укриття використовують як туалети
Новини Дніпра
Сьогодні 09:32
У Нікополі мобільні укриття використовують як туалети

Нікополь кожного дня перебуває під ворожими обстрілами.

Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО

Уночі 6 вересня противник атакував Україну ракетами повітряного та наземного…

До 18:00: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
До 18:00: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Ще є час зарядити телефон!

Наверх