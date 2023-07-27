На Днепропетровщине похоронят бойца, погибшего в вертолете во время эвакуации из Азовстали

Об истории бойца рассказали в городском совете Желтых Вод.
40-летний Петр Никитенко погиб еще 5 апреля 2022 года, когда военные пытались эвакуировать на вертолете тяжелораненых бойцов из оккупированного Мариуполя. Тогда вертолет, на котором перевозили людей, россияне подбили ракетой.
Все, кто тогда был на борту, погибли. И вот спустя полтора года тело Петра удалось вернуть домой. В субботу, 29 июля, воина похоронят в Желтых Водах.
Петр родился в Запорожской области, окончил там школу. В 2000 пошел служить срочником, после чего остался на контракте. Окончил Харьковскую национальную академию внутренних дел. После ее окончания присоединился к Нацгвардии.
С 2014 года участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, имел статус участника боевых действий.
С февраля 2024 года был в самом аду Мариуполя. В марте получил тяжелое ранение. Его пытались эвакуировать из Азовстали, но тогда вертолет подбили россияне.
У защитника остались родители, жена Елена и два сына. Прощание с Петром Никитенко состоится 29 июля в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 годов.
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