На Днепропетровщине похоронят бойца, погибшего в вертолете во время эвакуации из Азовстали

В Желтых Водах простятся с бойцом, погибшим во время эвакуации из Азовстали.

Об истории бойца рассказали в городском совете Желтых Вод.

40-летний Петр Никитенко погиб еще 5 апреля 2022 года, когда военные пытались эвакуировать на вертолете тяжелораненых бойцов из оккупированного Мариуполя. Тогда вертолет, на котором перевозили людей, россияне подбили ракетой.

Все, кто тогда был на борту, погибли. И вот спустя полтора года тело Петра удалось вернуть домой. В субботу, 29 июля, воина похоронят в Желтых Водах.

Петр родился в Запорожской области, окончил там школу. В 2000 пошел служить срочником, после чего остался на контракте. Окончил Харьковскую национальную академию внутренних дел. После ее окончания присоединился к Нацгвардии.

С 2014 года участвовал в АТО на территории Донецкой и Луганской областей, имел статус участника боевых действий.

С февраля 2024 года был в самом аду Мариуполя. В марте получил тяжелое ранение. Его пытались эвакуировать из Азовстали, но тогда вертолет подбили россияне.

У защитника остались родители, жена Елена и два сына. Прощание с Петром Никитенко состоится 29 июля в 10:00 у памятника Героям освободительной войны украинского народа 1648 – 1654 годов.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: