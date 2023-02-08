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На Днепропетровщине обнаружили бешенство у бездомного кота

Сегодня 15:34
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В Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства.

Новости Днепра про На Днепропетровщине обнаружили бешенство у бездомного кота

Об этом говорится в сообщении Днепропетровского лабораторного центра.

Так, с 27 января по 2 февраля в Днепропетровской области зафиксировали два случая бешенства у животных. В селе Софиевка Криворожского района заболевание обнаружили у бездомного кота, а вблизи Верходнипровска нашли больную лису, жившую на территории охотничьих угодий.

Отмечается, что в зоне эпидризка было 11 человек. Специалисты провели необходимые медицинские и противоэпидемические мероприятия.

Напомним, на Днепропетровщине в Терновке больная бешенством собака укусила мужчину. Пострадавший получил антирабическую помощь.

Для справки: бешенство – острое инфекционное заболевание животных и людей, вызванное нейротропным вирусом бешенства. Он передается через укусы и слюну мясоядных животных. У больных начинается разрушение нервных клеток головного и спинного мозга. Бешенство вызывает глубокие расстройства нервной системы, включающие в себя агрессивность, возбуждение, снижение когнитивных функций – все эти нарушения приводят к параличу и смерти.

Если вовремя не привиться — человека, больного бешенством неизбежно ждет смерть.

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