На Дніпропетровщині хвора на сказ собака вкусила чоловіка

На Дніпропетровщині зафіксували випадок сказу.

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Повідомляється, що це сталося в місті Тернівка Павлоградського району. Бродяча собака вкусила місцевого жителя. Відомо, що тварину не щеплювали від сказу, тому зараз постраждалий отримує антирабічну допомогу.

Для довідки: сказ – це вірусна інфекція, яка передається через укуси й слину м’ясоїдних тварин, що характеризується руйнуванням нервових клітин головного та спинного мозку. Сказ викликає глибокі розлади нервової системи, які включають в себе агресивність, збудження, зниження когнітивних функцій – всі ці порушення призводять до паралічу й смерті.

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