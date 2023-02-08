Обмеление Днепра: эксперты рассказали, почему река «сохнет» и есть ли угроза для экологии

В последнее время в Днепре сильно снизился уровень воды. Кое-где река "отодвинулась" от берега на 5 метров. Эксперты рассказали, почему так произошло и стоит ли волноваться.

В Агентстве водных ресурсов отмечают, что угрозы для экологии из-за снижения уровня воды нет и это происходит из-за работы Каменской и Днепровской ГЭС, сообщили в горсовете Днепра.

В то же время, по мнению экспертов в области водных ресурсов и экологии, это происходит из-за обстрелов Каховской ГЭС. Некоторые шлюзы были повреждены, из-за чего вода бесконтрольно льется дальше по руслу.

По данным экспертов, уровень воды уменьшился на 50 см. Пока что апокалипсиса нет. Однако Днепр будет мелеть и дальше, потому что в Каховском водохранилище «выравнивают» воду благодаря другим водохранилищам. Такое мнение высказал глава ОО «Подводных охотников и рыболовов» Валентин Левшин.

Среди других причин обмеления Днепра – теплые зимы.

Также падение уровня воды связано и с климатическими изменениями, потому что в последние годы мы видим теплые зимы. В этом году также теплая зима, это хорошо с точки зрения энергетики, но из-за незначительного накопления снежного покрова мы не будем иметь весной промывку талыми водами и это значит, что летом может возникнуть гидрологическая засуха, — отметил Алексей Ангурец, председатель ОО «Зеленый мир — Друзья земли» «.

Он отметил, что этот вопрос требует мониторинга и решать его нужно на общенациональном уровне.

Напомним, ранее жители набережной Каховского водохранилища забили тревогу, из-за его резкого обмеления. Они переживают, что скоро могут остаться без питьевой воды.

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