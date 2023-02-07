В Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут выключать свет

В Днепре один день не будут выключать свет.

Как сообщили в Укрэнерго, начиная с 8 февраля в областях Украины будут измерять фактическое потребление электроэнергии. Поэтому в каждом регионе на один день отменят графики отключений света.

Из хорошего – один день света будет много, из плохого – несколько снизятся лимиты для областей, где не проводят измерения, то есть остаток дней его будет меньше.

Так, 16 февраля в Днепре и области не будут выключать свет весь день. Однако радоваться рано, в Укрэнерго отметили, что график может измениться, если нас снова обстреляют или возникнут аварийные ситуации.

В результате измерения Укрэнерго узнает, сколько нужно света потребителям при нормальных условиях. Потому что после февраля 2022 года сильно изменилась численность населения и переехал бизнес. То есть нормальное потребление сейчас – это уже другие цифры, чем год назад.

В Укрэнерго надеются, что благодаря этим измерениям затем смогут более эффективно распределять лимиты на электроэнергию по областям.