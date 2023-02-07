В Укрэнерго назвали дату, когда в Днепре и области целый день не будут выключать свет

Как сообщили в Укрэнерго, начиная с 8 февраля в областях Украины будут измерять фактическое потребление электроэнергии. Поэтому в каждом регионе на один день отменят графики отключений света.
Из хорошего – один день света будет много, из плохого – несколько снизятся лимиты для областей, где не проводят измерения, то есть остаток дней его будет меньше.
Так, 16 февраля в Днепре и области не будут выключать свет весь день. Однако радоваться рано, в Укрэнерго отметили, что график может измениться, если нас снова обстреляют или возникнут аварийные ситуации.
В результате измерения Укрэнерго узнает, сколько нужно света потребителям при нормальных условиях. Потому что после февраля 2022 года сильно изменилась численность населения и переехал бизнес. То есть нормальное потребление сейчас – это уже другие цифры, чем год назад.
В Укрэнерго надеются, что благодаря этим измерениям затем смогут более эффективно распределять лимиты на электроэнергию по областям.
Читайте також:
Автор:
Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои…
Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским,…
Днепр и область не являются зонами сейсмической активности, но иногда…
Россия продолжает вести ужасную кровопролитную войну против Украины и украинцев.
Из-за ситуации в стране многие жители Днепра уже покинули свои дома, либо готовятся уехать. У многих из них есть животные или другие домашние питомцы, которые часто хозяева не хотят или не могут взять с собой. В Днепре готовы помочь людям…
Сегодня Кабинет министров Украины поддержал кандидатуры, предоставленные президентом Владимиром Зеленским, на должности трех руководителей областных военных администраций.
В сирийском Алеппо из-под завалов вытащили ребенка, родившегося после землетрясения.
Пострадавшие с травмами были доставлены в городскую больницу.
Модель из Кривого Рога, проигравшая корону "Мисс Украины Вселенная 2021" днепрянке Анне Неплях, поедет на конкурс Miss Charm-2023
Днепр и область не являются зонами сейсмической активности, но иногда землетрясения все же могут ощущаться и в нашем городе. Самое сильное было около 50 лет назад. В 1977 году в Румынии произошло землетрясение в зоне Вранча, толчки ощутили и жители…
Россия продолжает вести ужасную кровопролитную войну против Украины и украинцев.
В субботу, 14 января, россияне ударили ракетой Х-22 по многоэтажке на жилом массиве Победа.
В Днепре на один день сделают бесплатным вход в ботсад.
В понедельник, 6 февраля, в 17:11 на линию «101» сообщили об аварии на автодороге М-30 «Знаменка-Луганск-Изварино» недалеко от села Саевка Каменского района.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!