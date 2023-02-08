На Дніпропетровщині виявили сказ в безпритульного кота

На Дніпропетровщині зафіксували два випадки сказу.

Про це йдеться в повідомленні Дніпропетровського лабораторного центру.

Так, з 27 січня по 2 лютого на Дніпропетровщині зафіксували два випадки сказу у тварин. У селі Софіїка Криворізького району захворювання виявили у безпритульного кота, а поблизу Верходніпровська знайшли хвору лисицю, яка жила на території мисливських угідь.

Зазначається, що в зоні епідризику було 11 людей. Фахівці провели необхідні медичні та протиепідемічні заходи.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині в Тернівці хвора на сказ собака вкусила чоловіка. Постраждалий отримав антирабічну допомогу.

Для довідки: сказ – гостре інфекційне захворювання тварин та людей, спричинене нейротропним вірусом сказу. Він передається через укуси й слину м’ясоїдних тварин. У хворих починається руйнування нервових клітин головного та спинного мозку. Сказ викликає глибокі розлади нервової системи, які включають в себе агресивність, збудження, зниження когнітивних функцій – всі ці порушення призводять до паралічу й смерті.

Якщо вчасно не зробити щеплення – на людину, яка хвора на сказ неминуче чекає смерть.

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