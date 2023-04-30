На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в Криворожском районе произошел крупный пожар. Пламя охватило летнюю кухню на территории частного домовладения.

Спасателям понадобилось более часа, чтобы полностью укротить огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию по вызову в Службу спасения «101» пожарные установили, что горит летняя кухня на территории частного домовладения. Пламя охватило внутренние помещения и крышу здания. В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 50 кв.м.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Распространение пламени было ограничено в 22:34, а полностью ликвидирован пожар в 23:37.

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