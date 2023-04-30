Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

Сегодня 10:01
просмотров

Вечером 29 апреля на улице Уютная поселка Зеленый Гай в Криворожском районе произошел крупный пожар. Пламя охватило летнюю кухню на территории частного домовладения.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

Спасателям понадобилось более часа, чтобы полностью укротить огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

По прибытию по вызову в Службу спасения «101» пожарные установили, что горит летняя кухня на территории частного домовладения. Пламя охватило внутренние помещения и крышу здания. В результате пожара уничтожены вещи домашнего обихода, деревянное перекрытие и крыша на общей площади 50 кв.м.

К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Распространение пламени было ограничено в 22:34, а полностью ликвидирован пожар в 23:37.

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине ночью тушили масштабный пожар (ФОТО)Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 08:40
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре не будут работать трамваи…

    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 08:17
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

    Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди…

    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023
    Новости Днепра
    Вчера 18:26
    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

    В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой
    Новости Днепра
    Вчера 17:44
    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой

    Вечная память погибшим!

    Последние новости

    Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб
    Оккупанты в Крыму хотят сбежать в РФ после удара по нефтебазе в Севастополе, – Генштаб

    В субботу, 29 апреля, в Севастополе произошла мощная "бавовна". Взрывы спровоцировали масштабный пожар на нефтебазе возле Казачьей бухты. Это вызвало панику среди российских оккупантов, которые уже думают, как сбежать в Россию.

    Сегодня 09:28
    просмотров
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности
    Из-за перекрытия Амурского моста: в Днепре изменено движение транспорта. Подробности

    В воскресенье, 30 апреля, в Днепре не будут работать трамваи №6 и №9, а троллейбус №3 курсирует по новой схеме.

    Сегодня 08:40
    просмотров
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)
    Ночью враг в очередной раз атаковал Днепропетровщину из тяжелой артиллерии: повреждены дома и авто (ФОТО)

    Прошедшая ночь на Днепропетровщине была неспокойной. 30 апреля, когда люди спали, оккупанты открыли огонь по Никополю.

    Сегодня 08:17
    просмотров
    Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь
    Погода на 30 апреля: в Днепре облачно, ожидается дождь

    Обязательно захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД
    Запрет букв Z и V на автономерах: комментарий МВД

    Правительство запретило заказывать и изготавливать индивидуальные номерные знаки, содержащие символику, которая ассоциируется с полномасштабным вторжением рф в Украину. О номерных знаках госрегистрации для электромобилей речь не идет.

    Вчера 20:10
    2
    просмотров
    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции
    В Днепре возле SOHO собрались десятки военных и активистов: комментарий полиции

    Недавно в заведении SOHO произошел конфликт между работниками ТЦК и владелицей.

    Вчера 19:18
    0
    просмотров
    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023
    14 опасных дней: календарь магнитных бурь на май 2023

    В мае украинцев ожидает несколько геомагнитных всплесков.

    Вчера 18:26
    1
    просмотров
    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой
    Их убила российская ракета: в Днепре попрощаются с 31-летней женщиной и ее 2-летней дочкой

    Вечная память погибшим!

    Вчера 17:44
    1
    просмотров
    Спасательная операция в Умани завершена: 17 человек спасены, 2 женщины числятся без вести пропавшими
    Спасательная операция в Умани завершена: 17 человек спасены, 2 женщины числятся без вести пропавшими

    28 апреля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.

    Вчера 16:59
    1
    просмотров
    Пробка от китайской стены: на кольце на Победе затруднено движение из-за очереди на McDrivе
    Пробка от китайской стены: на кольце на Победе затруднено движение из-за очереди на McDrivе

    Сегодня пятый день работы McDonald's в Днепре после годового перерыва.

    Вчера 16:31
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх