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На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)

Сьогодні 10:01
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Увечері 29 квітня на вулиці Затишна селища Зелений Гай у Криворізькому районі сталася велика пожежа. Полум'я охопило літню кухню на території приватного домоволодіння.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)

Рятувальникам знадобилося більше години, аби повністю приборкати вогонь. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

По прибуттю після виклику до Служби порятунку «101» вогнеборці встановили, що горить літня кухня на території приватного домоволодіння. Полум’я охопило внутрішні приміщення та дах будівлі. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, дерев’яне перекриття та дах на загальній площі 50 кв.м.  

На щастя, обійшлося без людських жертв. 

Розповсюдження полум’я було обмежено о 22:34, а повністю ліквідовано пожежу о 23:37.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)

Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)

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Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)Українська Новости Днепра про На Дніпропетровщині вночі гасили масштабну пожежу (ФОТО)Русский

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